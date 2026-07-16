Яке церковне свято 16 липня: сувора заборона цього дня

16 липня православні, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам'ять преподобного Іоанна Вишенського – одного з видатних українських духовних діячів та афонських подвижників. У народній традиції цей день відомий інакше — як Фіногєєв, з ним пов'язані прикмети про погоду, урожай та особливі заборони.

Прикмети 16 липня. Фото: із відкритих джерел

У народі 16 липня називають Афеногенів день — на честь мученика Афіногена, пам'ять якого також вшановують сьогодні. Вважається, що з цього дня літня спека поступово спадає, а працювати в саду, на городі та в полі стає легше.

З цією датою пов'язують період жнив – збирають жито. За традицією перший стислий сніп зберігають до наступного посіву. За повір'ями, зерно з нього має особливу силу, тому їм годують хвору худобу і використовують у народних лікувальних обрядах.

Особливої уваги у цей день приділяють колоскам. Вважається, що той, кому пощастить знайти найбільший колосок із великою кількістю зерен, буде щасливим. Такий колос бережуть як талісман та зберігають до весни.

У фіногіїв день тривають літні заготівлі: господині сушать ягоди, готують варення, соління і роблять запаси на зиму.

За народними повір'ями, у фіногіїв день не варто ходити в ліс. Крім того, у цей день намагаються не брати без необхідності сокиру, пилку та інші гострі предмети, а також не мити і не підмітати підлогу, щоб, за повір'ям, не вимити з дому удачу та достаток.

Не радять і просити підвищення або збільшення зарплати — для таких розмов день вважається невідповідним.

За народними спостереженнями, прикмети дня можуть розповісти, яким буде кінець літа та врожай. Якщо роса дотримується до полудня — до спекотної погоди найближчими днями. Ясний день – до багатого врожаю. Вранці туман — у лісі буде багато грибів. Поникла бадилля овочів — до затяжних дощів. Жовті хмари на заході сонця — до негоди наступного дня.

Вважається, що з Фіногея природа потроху готується до осені.

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