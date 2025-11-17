Яке церковне свято 17 листопада: чому сьогодні не радять вирушати у далеку дорогу

17 листопада у новому календарі української православної церкви — день пам'яті святителя Григорія Чудотворця, відомого богослова та одного з найшанованіших угодників.

Віруючі звертаються до святителя Григорія Чудотворця з проханнями про чудеса: просять зцілити від хвороб, подарувати довгоочікувану дитину, зміцнити віру та допомогти у подоланні труднощів.

Згідно з народними традиціями, сьогодні прийнято: викупатися або піти в лазню – це зміцнить здоров'я на весь рік; дотримуватись цих обіцянок — якщо їх виконати, то рік буде вдалим і спокійним; займатися в'язанням – вироби, пов'язані на Григорія, будуть особливо теплими.

У народній традиції 17 листопада покликали Григорія Зимоуказівника — за погодою цього дня судять, якою буде зима.

Церква з початком Різдвяного посту нагадує, що слід уникати повсякденних гріхів – гніву, лінощів, розпачу, не можна відмовляти у допомозі. Тим, хто постить, у період посту заборонено вживати скоромну їжу, 17 листопада дозволяються страви без олії.

За народними прикметами та традиціями сьогодні не радять вирушати в далеку дорогу – краще перенести поїздку, стригтися, а також обговорювати свої успіхи у присутності людей з поганою славою.

По погоді дня можна дізнатися, якою буде зима та майбутній урожай. Якщо сніг пішов – уся зима буде сніжною. Ворони каркають – до дощу. Ліс почорнів – буде потепління. Мишей багато розлучилося – до холодної зими. Хороша погода стоїть – узимку буде мало снігу, погана – навпаки.

У народі також кажуть, яка погода на Григорія з ранку, такою буде перша половина зими, а яка після обіду — такою буде друга.

