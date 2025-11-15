Какой церковный праздник 15 ноября: что важно знать в первый день Рождественского поста

15 ноября по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Паисия Величковского – украинского святого, мудрого наставника и подвижника. С этого дня также начинается Рождественский пост, который готовит душу к великому празднику.

Начало Рождественского поста считается особенно важным для духовного очищения. В этот период верующие воздерживаются от скоромной пищи — мяса, молочных продуктов и яиц, по понедельникам, средам и пятницам не употребляют также растительное масло. Рыбу разрешается только в выходные и на большие церковные праздники.

Однако главный смысл поста — не только в ограничениях еды, а в умиротворении души. Сегодня и в течение всего поста грех гневаться, ругаться, лениться, сплетничать, отказывать в помощи.

В народе день прозвали Гурьев и говорят, что "Гурий приехал на пегой кобыле". По народным поверьям святой в этот день "разгоняет нечисть", которая накануне зимы прячется под землю. Для этого он и объезжает землю на лошади, и в старину в этом время особое внимание уделяли лошадям.

По народным поверьям, в Гурьев день запрещено устраивать шумные застолья и веселиться. Любые ссоры и обиды, возникшие в этот день, долго не удастся уладить. Не рекомендуется переедать – по народным поверьям, излишества за столом могут обернуться болезнями желудка. Также не советуют заниматься уборкой — вместе с мусором можно "вымести" из дома удачу и достаток.

Особое внимание уделяют щедрости: жадничать нельзя, иначе деньги и удача покинут дом. Но если поделиться с бедным или голодным — неважно будет это человек или животное — то привлечешь благословение и мир в дом.

Издавна по погоде в Гурьев день судят, какой будет зима и даже весна. Если небо ясное с утра – к заморозку. Если снег пошел – зима будет суровой. День теплый сегодня – настоящая зима придет нескоро. Если 15 ноября выпадает мокрый снег — май будет теплым и урожайным.

Самая примечательная примета дня: если снег, выпавший на Гурия, ляжет плотным "ковром", то так и пролежит до половодья, то есть, зима уже вступила в свои права.

