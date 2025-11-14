Какой церковный праздник 14 ноября: главные запреты и приметы перед Рождественским постом

14 ноября по новому церковному календарю в Украине православные чтят память одного из 12 апостолов Христа — святого Филиппа. В этот же день отмечают заговенье перед началом последнего в году Рождественского поста.

В молитвах к святому Филиппу просят избавления от болезней, особенно глазных, а также о помощи в скорби.

В народе праздник называют Филиппов день, Заговенье, Филипповки. Согласно древним обычаям, сегодня стараются не работать и устраивают застолья, чтобы набраться сил перед постом.

Филиппов день — последний перед Рождественским постом, когда можно употреблять мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и другую скоромную пищу. Поэтому хозяйки обычно готовятся заранее: замешивают тесто, готовят начинки для пирогов, варят холодец. Также Филиппов день завершает свадебный сезон.

В церковный праздник 14 ноября не следует гневаться, ругаться, отказывать в помощи. Церковь осуждает жадность, зависть, чревоугодие, уныние.

По народным приметам сегодня нельзя делать уборку — вместе с мусором и грязной водой можно из дома "вынести" благополучие, и переедать. Также на Филипповки запрещено лениться и подолгу валяться в постели — верят, что тогда отворачивается удача, и деньги обходят стороной.

Наблюдая за погодой и природой наши предки в этот день пытались узнать какой будет зима. Если день теплый — и зима такой будет. На деревьях еще есть листья — к суровому зимнему сезону. Сыро — в конце января будет очень холодно. Вороны шумят и каркают — к оттепели.

Если на Филиппов день иней на деревьях и земле с утра — к урожаю овса, а если тепло и идет дождь — будет урожай пшеницы.

