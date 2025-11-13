Какой церковный праздник 13 ноября: что сделать сегодня, чтобы был богатый год

13 ноября по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста, который был архиепископом Константинопольском и одним из великих учителей Церкви, выдающимся проповедником.

К святителю Иоанну Златоусту обращаются с молитвами о помощи в учебе, просят исцелить от тяжелых заболеваний, избавить от бедности, помочь обрести мир в семье, а также наказать обманщиков и мздоимцев.

В народе день так и называют — Златоуст. В старину верили, что день особенно благоприятен для дороги — она будет удачной, а главная традиция праздника — лепка вареников. Считается, чем больше налепишь вареников и съешь на Златоуста, тем удачнее и богаче будет следующий год, а болезни обойдут дом стороной.

В церковный праздник 13 ноября священнослужители не одобряют гнева, зависти, лени и жадности. Важно не осуждать других, не отказывать в помощи и не произносить злых слов — считается, что Бог за ними не слышит молитвы человека.

По народным приметам, 13 ноября нельзя лгать и брать или давать что-либо в долг, чтобы не прогнать из дома удачу и достаток. Подарки за труд в этот день также не принимают — святитель был бескорыстным, и нарушить это правило считается грехом.

Кроме того, на Златоуста запрещено: стричься и красить волосы; шить и стирать белье; отдавать детские игрушки и одежду. Все, что начато сегодня, нужно довести до конца.

Считается, что по народным приметам дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время и зимой. Если мелкий дождь пошел – непогода затянется. Если сильный ветер – будет похолодание и морозы. Воробьи расчирикались — к потеплению, но если начали петь снегири, то это к морозу. Много листьев на деревьях — к затяжной зиме.

В этот день наблюдают за небом: если оно усыпано яркими звездами, то зима будет ясной, без слякоти и суровых морозов.

