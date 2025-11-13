Яке церковне свято 13 листопада: що зробити сьогодні, щоб був багатий рік

13 листопада за новим церковним календарем православні згадують святителя Іоанна Златоуста, який був архієпископом Константинопольським та одним із великих учителів Церкви, видатним проповідником.

Прикмети 13 листопада. Фото: з відкритих джерел

До святителя Іоанна Златоуста звертаються з молитвами про допомогу у навчанні, просять зцілити від важких захворювань, позбавити бідності, допомогти здобути мир у сім'ї, а також покарати ошуканців та хабарників.

У народі день так і називають — Златоуст. У давні часи вірили, що день особливо сприятливий для дороги — вона буде вдалою, а головна традиція свята — ліплення вареників. Вважається, чим більше наліпиш вареників і з'їси на Златоуста, тим вдалим і багатшим буде наступний рік, а хвороби обійдуть будинок стороною.

У церковне свято 13 листопада священнослужителі не схвалюють гніву, заздрощів, лінощів і жадібності. Важливо не засуджувати інших, не відмовляти у допомозі та не вимовляти злих слів – вважається, що Бог за ними не чує молитви людини.

За народними прикметами, 13 листопада не можна брехати і брати чи давати щось у борг, щоб не вигнати з дому удачу та достаток. Подарунки за працю цього дня також не приймають — святитель був безкорисливий, і порушити це правило вважається гріхом.

Крім того, на Златоусті заборонено: стригтися та фарбувати волосся; шити та прати білизну; віддавати дитячі іграшки та одяг. Все, що розпочато сьогодні, потрібно довести до кінця.

Вважається, що за народними прикметами дня можна визначити, якою буде погода найближчим часом та взимку. Якщо невеликий дощ пішов – негода затягнеться. Якщо сильний вітер – буде похолодання та морози. Горобці розчирикалися – до потепління, але якщо почали співати сніговики, то це до морозу. Багато листя на деревах – до затяжної зими.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 12 листопада: про що попереджає головна прикмета дня.



