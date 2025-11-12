Какой церковный праздник 12 ноября: о чем предупреждает главная примета дня

12 ноября в новом календаре православной церкви в Украине — день почитания иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). В эту дату есть свои традиции и приметы, а также определенные запреты.

У Божией Матери перед иконой "Милостивая" просят об исцелении от различных болезней — головных болей, паралича, кровотечений, а также избавления от бесплодия. К Пресвятой Богородице обращаются за поддержкой в семейных бедах, за помощью в нуждах, просят дать сил, а также избавить от засухи.

В народе день прозвали Иван Милостивый, или Иван Снежный — в честь святителя Иоанна Милостивого, которого также почитают сегодня. Согласно приметам, 12 ноября часто выпадает снег — отсюда и название дня. Праздник совпадает с окончанием свадеб — после него их уже не играли до Масленицы или Красной горки.

Церковь в этот день напоминает, что гнев, лень, зависть, жадность недопустимы. Нельзя желать зла, отказывать в помощи, поддаваться отчаянию.

По народным приметам сегодня советуют воздержаться от покупки обуви — говорят, это к неприятностям в личной жизни или к разладу в семье. Также не советуют отправляться в дальние поездки — дорога может обернуться неудачами, и принимать важные решения. День не терпит суеты и грубости.

Издавна наши предки в день Ивана Снежного обращали особе внимание на природу и погоду, пытаясь узнать, когда придут снегопады и морозы. Если синицы с утра пищат — к морозу. Птица садится на подоконник — выпадет снег. Мелкая пороша идет — жди холодов, а если дождь пошел — вся неделя будет теплой.

Самая известная примета этого дня: если на Ивана Снежного выпал снег — зима до Введения с места не сдвинется.

