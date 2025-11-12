Яке церковне свято 12 листопада: про що попереджає головна прикмета дня

12 листопада у новому календарі православної церкви в Україні — день шанування ікони Божої Матері "Милостива" (Кікська). У цю дату є свої традиції та прикмети, а також певні заборони.

У Божої Матері перед іконою "Милостива" просять про зцілення від різних хвороб — головного болю, паралічу, кровотеч, а також звільнення від безпліддя. До Пресвятої Богородиці звертаються за підтримкою у сімейних бідах, по допомогу у потребах, просять дати сил, а також позбавити посухи.

У народі день прозвали Іван Милостивий, або Іван Сніжний — на честь святителя Іоанна Милостивого, якого також вшановують сьогодні. Згідно з прикметами, 12 листопада часто випадає сніг – звідси й назва дня. Свято збігається із закінченням весіль — після нього їх уже не грали до Масляної або Червоної гірки.

Церква цього дня нагадує, що гнів, лінь, заздрість, жадібність неприпустимі. Не можна бажати зла, відмовляти у допомозі, піддаватися розпачу.

За народними прикметами сьогодні радять утриматися від покупки взуття — кажуть, це до неприємностей в особистому житті чи розладу в сім'ї. Також не радять вирушати в далекі поїздки — дорога може обернутися невдачами і приймати важливі рішення. День не терпить суєти та грубості.

Здавна наші пращури у день Івана Сніжного звертали особливу увагу на природу та погоду, намагаючись дізнатися, коли прийдуть снігопади та морози. Якщо синиці з ранку пищать – до морозу. Птах сідає на підвіконня – випаде сніг. Дрібна пороша йде — чекай на холод, а якщо дощ пішов — весь тиждень буде теплим.

Найвідоміша прикмета цього дня: якщо на Івана Сніжного випав сніг – зима до Введення з місця не зрушить.

