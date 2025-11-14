Яке церковне свято 14 листопада: головні заборони та прикмети перед Різдвяним постом

14 листопада за новим церковним календарем в Україні православні вшановують пам'ять одного з 12 апостолів Христа — святого Пилипа. Цього ж дня відзначають запуск перед початком останнього в році Різдвяного посту.

Прикмети 14 листопада. Фото: із відкритих джерел

У молитвах до святого Пилипа просять звільнення від хвороб, особливо очних, а також допомоги в скорботі.

У народі свято називають Пилипів день, Заговіння, Пилипівки. Згідно з давніми звичаями, сьогодні намагаються не працювати і влаштовують застілля, щоб набратися сил перед постом.

Пилипів день — останній перед Різдвяним постом, коли можна вживати м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти та іншу їжу. Тому господині зазвичай готуються заздалегідь: замішують тісто, готують начинки для пирогів, варять холодець. Також Філіппов день завершує весільний сезон.

У церковне свято 14 листопада не слід гніватися, лаятись, відмовляти у допомозі. Церква засуджує жадібність, заздрість, обжерливість, зневіру.

За народними прикметами сьогодні не можна робити прибирання — разом зі сміттям та брудною водою можна з дому "винести" добробут, і переїдати. Також на Пилипівки заборонено лінуватися і довго валятися в ліжку — вірять, що тоді відвертається удача, і гроші оминають.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо день теплий – і зима такою буде. На деревах ще є листя – до суворого зимового сезону. Сиро – наприкінці січня буде дуже холодно. Ворони шумлять і каркають – до відлиги.

Якщо на Пилипів день іній на деревах і землі вранці — до врожаю вівса, а якщо тепло і дощ — буде врожай пшениці.

