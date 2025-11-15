Яке церковне свято 15 листопада: що важливо знати про перший день Різдвяного посту

15 листопада за новим церковним календарем православні згадують преподобного Паїсія Величковського – українського святого, мудрого наставника та подвижника. З цього дня також розпочинається Різдвяний піст, який готує душу до великого свята.

Прикмети 15 листопада. Фото: з відкритих джерел

Початок Різдвяного посту вважається особливо важливим для духовного очищення. У цей період віруючі утримуються від скоромної їжі — м'яса, молочних продуктів і яєць, по понеділках, середах та п'ятницях не вживають також олію. Рибу дозволяється лише у вихідні та великі церковні свята.

Однак головний зміст посту — не лише в обмеженнях їжі, а в умиротворенні душі. Сьогодні і протягом усього посту гріх гніватися, лаятись, лінуватися, пліткувати, відмовляти у допомозі.

У народі день прозвали Гур'єв і кажуть, що "Гурій приїхав на рябій кобили". За народними повір'ями святий у цей день "розганяє погань", яка напередодні зими ховається під землю. Для цього він і об'їжджає землю на коні, і за старих часів особливу увагу приділяли коням.

За народними повір'ями, у Гур'єв день заборонено влаштовувати галасливі застілля та веселитися. Будь-які сварки та образи, що виникли цього дня, довго не вдасться залагодити. Не рекомендується переїдати — за народними повір'ями, надмірності за столом можуть обернутися хворобами шлунка. Також не радять займатися прибиранням — разом зі сміттям можна "вимести" з дому удачу та достаток.

Особливу увагу приділяють щедрості: скупитися не можна, інакше гроші та удача покинуть будинок. Але якщо поділитися з бідним чи голодним – неважливо буде це людина чи тварина – то залучиш благословення та мир у дім.

З давніх-давен у Гур'єв день судять, якою буде зима і навіть весна. Якщо небо з ранку – до заморозку. Якщо сніг пройшов — зима буде суворою. День теплий сьогодні – справжня зима настане нескоро. Якщо 15 листопада випадає мокрий сніг – травень буде теплим та врожайним.

Найпримітніша прикмета дня: якщо сніг, що випав на Гурія, ляже щільним "килимом", то так і пролежить до повені, тобто зима вже вступила у свої права.

