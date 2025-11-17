Какой церковный праздник 17 ноября: почему сегодня не советуют отправляться в дальнюю дорогу

17 ноября в новом календаре украинской православной церкви — день памяти святителя Григория Чудотворца, известного богослова и одного из самых почитаемых угодников.

Приметы 17 ноября. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются к святителю Григорию Чудотворцу с просьбами о чудесах: просят исцелить от болезней, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру и помочь в преодолении трудностей.

Согласно народным традициям сегодня принято: выкупаться или пойти в баню – это укрепит здоровье на весь год; соблюдать данные обещания — если их выполнить, то год будет удачным и спокойным; заниматься вязанием — изделия, связанные на Григория, будут особенно теплыми.

В народной традиции 17 ноября позвали Григорий Зимоуказатель — по погоде этого дня судят, какой будет зима.

Церковь с началом Рождественского поста напоминает, что следует избегать повседневных грехов — гнева, лени, отчаяния, нельзя отказывать в помощи. Тем, кто постится, в период поста запрещено употреблять скоромную пищу, 17 ноября разрешаются блюда без масла.

По народным приметам и традициям сегодня не советуют отправляться в дальнюю дорогу — лучше перенести поездку, стричься, а также обсуждать свои успехи в присутствии людей с дурной славой.

По погоде дня можно узнать, какой будет зима и будущий урожай. Если снег пошел — вся зима будет снежной. Вороны каркают — к дождю. Лес почернел — будет потепление. Мышей много развелось — к холодной зиме. Хорошая погода стоит — зимой будет мало снега, плохая — наоборот.

В народе также говорят, что какая погода на Григория с утра, такой будет первая половина зимы, а какая после обеда — такой будет вторая.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 ноября по новому церковному календарю православные вспоминали преподобного Паисия Величковского – украинского святого, мудрого наставника и подвижника. С этого дня также начинается Рождественский пост, который готовит душу к великому празднику.