Яке церковне свято 16 травня: що зробити цього дня, щоб у будинку водилися гроші

16 травня за новим календарем ПЦУ згадують преподобного Феодора Освяченого, а в народній традиції свято відоме як Федір Житник. З ним пов'язували молитви про здоров'я, урожай та благополуччя в будинку, а також суворі заборони та важливі прикмети, які, за повір'ями, могли вплинути на весь рік.

У православне свято 16 травня звертаються до преподобного Феодора Освяченого з молитвами про здоров'я та зцілення. Вважається, що святий підтримує людей у складних побутових ситуаціях. Окремо до нього звертаються з проханнями про хороший урожай та благополуччя в будинку.

У народній традиції день отримав назву Федір Житник і тісно пов'язаний із сільськогосподарськими роботами. За народними прикметами сьогодні останній термін для посіву ярих культур, тому день і отримав назву "житник", від слова "жито".

За звичаєм у цей день наводять лад у городі: прибирають бур'яни, прополюють грядки, загалом день вважається сприятливим для садових та польових робіт. Також прикмети радять приготувати гречану, ячмінну або пшоняну кашу, щоб задобрити будинкового та залучити достаток та благополуччя до будинку. За повір'ями, інакше домовий образиться і будинок залишиться без захисту.

День сприятливий для планування сімейних справ, включаючи підготовку до весілля та майбутнього сімейного життя.

У народі 16 травня вважався непростим днем із "важкою енергетикою". Сьогодні не радять влаштовувати галасливі застілля і вдягати одяг червоного кольору це може "злякати" успіх.

У давнину погоду цього дня передбачали літо, осінь та найближчі дні. Якщо сьогодні припікає сонце, літо буде теплим і сприятливим. Чути грім можна чекати на багатий урожай зернових. Зацвітає горобина тепло остаточно встановилося. Відцвіла черемха холодів більше не буде. Цвіте бузок влітку буде багато ягід та грибів. Спостерігають за водоймами: з'явилося листя латаття заморозків більше не очікується.

