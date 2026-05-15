Какой церковный праздник 15 мая: о чем нельзя рассказывать в этот день

15 мая в новом церковном календаре Украины — день памяти святителя Исайи Киево-Михайловского, постриженика Киево-Печерского монастыря и одного из духовных деятелей, сыгравших важную роль в утверждении православия на землях Северо-Восточной Руси.

Приметы 15 мая. Фото: из открытых источников

К святителю Исайе Киево-Михайловскому традиционно в молитвах обращаются с просьбами укрепить веру, дать духовную стойкость и поддержку в трудных жизненных обстоятельствах. Также его просят о наставлении на правильный путь, помощи в принятии решений и защите семьи.

В народной традиции день называют Пахом Теплый — в честь святого Пахомия, память которого также совершается сегодня. Святого считают покровителем тепла и будущего урожая, поэтому ему молятся о хорошей погоде, дружных всходах и плодородной земле.

В это время в старину начинали сеять пшеницу, лен и овес. При этом все основные работы старались завершить до полудня — по поверьям, позже посевы могли не дать урожая.

Особое внимание уделяют порядку в доме: нужно избавиться от старых и ненужных вещей, навести чистоту и не оставлять крошек после еды — беспорядок может привести к бедности и потерям в хозяйстве.

В народе считается, что в этот день нельзя: брать деньги из рук в руки – к финансовым потерям и чужим долгам; пользоваться чужим полотенцем – к переносу чужих проблем и невзгод; оставлять грязную посуду и беспорядок – это может привести к бедности.

По приметам, также не рекомендуется делиться своими планами — так они могут не осуществиться. Кроме этого, стараются не высаживать некоторые культуры: верят, что огурцы вырастут горькими и кривыми, кабачки дадут пустоцветы, а рассада капусты плохо приживется.

В народной традиции по погоде на Пахома судят о будущем лете, урожае и погоде. Если сегодня тепло — таким будет и все лето. Сережки на осине появляются — к урожаю овса. Цветет калина — пора сеять ячмень. Зацветает можжевельник — также сигнал к началу посевов. Прилет ласточек и стрижей сулит устойчивое тепло.

Самой необычной и тревожной приметой дня считался багряный восход солнца – он предвещал засушливое и "пожароопасное" лето.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 14 мая: для каких дел особенно удачен был этот день.



