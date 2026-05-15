Яке церковне свято 15 травня: про що не можна розповідати цього дня

15 травня у новому церковному календарі України – день пам'яті святителя Ісаї Києво-Михайлівського, постриженика Києво-Печерського монастиря та одного з духовних діячів, які відіграли важливу роль у затвердженні православ'я на землях Північно-Східної Русі.

До святителя Ісаї Києво-Михайловського традиційно в молитвах звертаються з проханнями зміцнити віру, дати духовну стійкість та підтримку у важких життєвих обставинах. Також його просять про наставлення на правильний шлях, допомогу у прийнятті рішень та захист сім'ї.

У народній традиції день називають Пахом Теплий — на честь святого Пахомія, пам'ять якого також відзначається сьогодні. Святого вважають покровителем тепла і майбутнього врожаю, тому йому моляться про гарну погоду, дружні сходи та родючу землю.

У цей час за старих часів починали сіяти пшеницю, льон і овес. При цьому всі основні роботи намагалися завершити до полудня — за повір'ям, пізніше посіви могли не дати врожаю.

Особливу увагу приділяють порядку в будинку: потрібно позбавитися старих і непотрібних речей, навести чистоту і не залишати крихт після їжі – безлад може призвести до бідності та втрат у господарстві.

У народі вважається, що в цей день не можна: брати гроші з рук до рук – до фінансових втрат та чужих боргів; користуватися чужим рушником – до перенесення чужих проблем та негараздів; залишати брудний посуд та безлад – це може призвести до бідності.

За прикметами також не рекомендується ділитися своїми планами — так вони можуть не здійснитися. Крім цього, намагаються не висаджувати деякі культури: вірять, що огірки виростуть гіркими та кривими, кабачки дадуть пустоцвіти, а розсада капусти погано приживеться.

У народній традиції за погодою на Пахома судять про майбутнє літо, врожай та погоду. Якщо сьогодні тепло – таким буде й усе літо. Сережки на осині з'являються – до врожаю вівса. Цвіте калина — настав час сіяти ячмінь. Зацвітає ялівець – також сигнал до початку посівів. Приліт ластівок та стрижів обіцяє стійке тепло.

Найдивовижнішою і тривожною прикметою дня вважався багряний схід сонця – він віщував посушливе та "пожежонебезпечне" літо.

