Церковный праздник 14 мая: для каких дел особенно удачен этот день

14 мая согласно новому церковному календарю ПЦУ чтят память святого Исидора Блаженного – мученика III века и чудотворца. С этим днем связаны народные традиции, приметы и запреты, а также особые обычаи земледельческого календаря.

Святого Исидора Блаженного в молитвах просят о духовной поддержке, укреплении веры, защите от злых людей и о помощи в трудных обстоятельствах.

Отдельно в народной традиции он считается покровителем земледелия, поэтому к нему обращались с просьбами о хорошем урожае, прежде всего огурцов.

В народе святого Исидора называют Сидором и дали ему прозвища Бокогрей, Огуречник. Имя "Бокогрей" появилось из-за потепления — к концу мая обычно прекращались заморозки и становилось по-летнему тепло. "Огуречник" — связано с традицией начинать посев огурцов именно в этот период. По поверьям, огурцы, посаженные на Сидора, вырастают без горечи, хорошо хранятся и не бывают пустыми внутри.

Считалось, что посадка растений в этот день особенно удачна — вместе с семенами можно было "загадать" желание, которое обязательно сбудется.

По народным приметам, в этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу — она может быть сложной. Не рекомендуется обсуждать важные дела и особенно финансы за столом с углами — такие разговоры часто заканчиваются неудачей.

В этот день следят за погодой, чтобы понять, каким будет лето, будущий урожай и даже зима. Если сильная вечерняя роса – завтра будет хороший день. Большое количество бабочек — скоро наступит жара. Утренний туман — к богатому урожаю ягод и фруктов. День выдался пасмурным и холодным — будет морозная зима.

Говорят, что холодный день 14 мая предвещает прохладное лето, а теплый и солнечный – жаркое.

