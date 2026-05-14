Церковне свято 14 травня: для яких справ особливо вдалий цей день

14 травня згідно з новим церковним календарем ПЦУ вшановують пам'ять святого Ісидора Блаженного — мученика III століття і чудотворця. З цим днем пов'язані народні традиції, прикмети та заборони, а також особливі звичаї сільськогосподарського календаря.

Прикмети 14 травня. Фото: з відкритих джерел

Святого Ісидора Блаженного в молитвах просять про духовну підтримку, зміцнення віри, захист від злих людей та про допомогу у важких обставинах.

Окремо в народній традиції він вважається покровителем землеробства, тому до нього зверталися з проханнями про добрий урожай, насамперед огірків.

У народі святого Ісидора називають Сидором і дали йому прізвиська Бокогрій, Огірочник. Ім'я "Бокогрій" з'явилося через потепління — до кінця травня зазвичай припинялися заморозки і ставало по-літньому тепло. "Огірочник" — пов'язано з традицією починати посів огірків саме в цей період. За повір'ями, огірки, посаджені на Сидора, виростають без гіркоти, добре зберігаються і не бувають порожніми всередині.

Вважалося, що посадка рослин у цей день особливо вдала — разом із насінням можна було "загадати" бажання, яке обов'язково здійсниться.

За народними прикметами, цього дня не варто вирушати у далеку дорогу — вона може бути складною. Не рекомендується обговорювати важливі справи та особливо фінанси за столом із кутами – такі розмови часто закінчуються невдачею.

У цей день слідкують за погодою, щоб зрозуміти, яким буде літо, майбутній урожай та навіть зима. Якщо сильна вечірня роса – завтра буде добрий день. Велика кількість метеликів — незабаром настане спека. Ранковий туман – до багатого врожаю ягід та фруктів. День видався похмурим та холодним – буде морозна зима.

Кажуть, що холодний день 14 травня віщує прохолодне літо, а теплий та сонячний – спекотне.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 13 травня: три суворі заборони дня.