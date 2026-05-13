Какой церковный праздник 13 мая: три строгих запрета дня

13 мая согласно новому церковному календарю ПЦУ вспоминают преподобномученика Макария, архимандрита Каневского и Овручского – святого, который отдал жизнь за христианскую веру.

К святому Макарию в день его памяти верующие обращаются с молитвами о выздоровлении, просят защитить от бед, помочь принять важные решения.

В народном календаре этот день известен как Лукерья-комарница, Лукерья-гречишница (в честь мученицы Гликерии). Такие названия появились не случайно: именно в это время начинают появляться комары и мошки, а также приступают к посеву гречихи.

С Лукерьей-комарницей связано немало интересных обычаев и поверий. Считается, что сегодня особенно важно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей — и в жизни появится место для удачи и перемен к лучшему.

Также 13 мая принято собирать лечебные травы. Говорят, что все, посеянное сегодня, даст щедрый урожай.

В православный праздник сегодня, как и в любой другой день, церковь призывает избегать ссор, злых слов, зависти и обид. День советуют провести спокойно, без конфликтов и тяжелых мыслей.

В народе на Лукерью-комарницу существуют свои запреты: не стоит одалживать вещи или деньги — можно отдать удачу и достаток; запрещается устраивать свадьбы и венчания — союз будет недолговечным, а также; не рекомендуется делать крупные покупки — к финансовым потерям.

Среди необычных поверий дня есть и особая примета, связанная с комарами. Считается, что нельзя убивать комаров до летнего солнцестояния — вместо одного появится еще больше.

В народе на Лукерью-комарницу внимательно наблюдают за комарами, птицами и погодой — по ним судят, каким будет лето и урожай: комариные рои кружат в воздухе — хорошая погода продержится до посева ржи; совсем нет комаров — до конца весны дождей уже не будет; крупные комары появились — год обещает быть удачным; птицы поют до самого рассвета — скоро пойдут дожди; ласточки и стрижи низко летают — к быстрому потеплению; утренние пчелы активно вылетают — день будет солнечным; дождь на Лукерью — к сырому и ненастному лету.

