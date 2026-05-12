Какой церковный праздник 12 мая: самая сильная примета дня

12 мая по новому церковному календарю православные чтят святителя Епифания, епископа Кипрского. Кроме того, в этот день тезоименитство отмечает Епифаний – Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины.

Приметы 12 мая. Фото: из открытых источников

Святителю Епифанию, епископу Кипрскому, молятся об исцелении от болезней, защите от бед и помощи в житейских делах, особенно связанных с посевами и хозяйством.

В народе день называют Епифановым, или Рябиновкой к этому времени как раз зацветает рябина. Наши предки считали это дерево сильным оберегом: его сажали возле дома, чтобы защитить жилище от пожаров, нечистой силы и несчастий.

Согласно поверьям, в этот день важно быть щедрым можно помочь нуждающимся деньгами, едой или добрым делом. Чтобы привлечь любовь и удачу в жизнь, советуют надеть что-нибудь красного цвета, а незамужним девушкам нужно подойти к рябине и попросить у нее хорошего жениха и счастливую судьбу.

Особое место в народных традициях занимают водяные кувшинки, которым приписывают способность защищать от болезней и злых сил. Однако приносить их домой не советуют: это может навлечь беду на хозяйство и домашний скот.

В Епифанов день нужно уделить внимание дому и семье: можно готовить, наводить порядок. Также можно принести домой веточку рябины как оберег.

В этот день церковь не одобряет ссоры, зависть, ругань, жадность, нельзя отказывать в помощи, желать другим зла весь негатив вернется обратно.

По народным поверьям, в Епифанов день стараются избегать всего, что может притянуть беды. Среди главных запретов дня такие: не советуют брать без необходимости острые предметы — можно пораниться; лучше держаться подальше от огня, чтобы избежать ожогов и неприятностей; не стоит оставлять грязную посуду и беспорядок в доме – это притягивает неудачи; не рекомендуется давать или брать деньги в долг — к финансовым потерям.

Самой сильной приметой дня считается правило никому не рассказывать о задуманном: в народе верят, что тогда удача отвернется, а мечты так и не исполнятся.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 11 мая: три главных запрета дня.