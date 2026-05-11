Какой церковный праздник 11 мая: три главных запрета дня

11 мая согласно новому календарю Православной церкви в Украине вспоминают святых Кирилла и Мефодия – братьев-просветителей, которые подарили славянским народам письменность. Именно благодаря им появилась азбука, на основе которой строятся украинский, русский, болгарский и другие языки.

Святых Кирилла и Мефодия считают покровителями учеников, студентов, учителей и всех, кто связан с наукой и знаниями. Им молятся о помощи в учебе, просят мудрости и способности легче усваивать новые знания.

В народном календаре этот день известен как Мокий Мокрый — в честь святого Мокия Амфипольского, память которого также чтят сегодня. Название праздника появилось неслучайно: в это время часто идут дожди.

С датой связано немало традиций и поверий — считается, что день нужно провести в кругу близких и, по возможности, собраться за общим столом.

Можно заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, хозяйственными хлопотами. Эта дата также удачна для спокойных расставаний и завершения отношений без ссор и взаимных обид.

В церкви в этот день нет строгих запретов, однако верующим советуют избегать ссор, злых слов, зависти, жадности и равнодушия к чужой беде. Не приветствуются обиды, грубость и отказ в помощи.

По народным поверьям, на Мокия Мокрого стараются не тревожить землю — работа в поле или на огороде может навлечь град и погубить урожай. Также в этот день не советуют начинать новые дела, если старые еще не завершены, — иначе все планы могут пойти наперекосяк.

Среди других запретов дня есть такие: не стоит делать крупных покупок — вещи быстро испортятся или принесут убытки; нельзя пересчитывать деньги без необходимости — это к финансовым потерям; не советуют назначать помолвки или свадьбы — возможен разлад.

Наши предки также считали, что Мокий Мокрый — не лучшее время для резких перемен и рискованных решений.

