Яке церковне свято 11 травня: три головні заборони дня

11 травня згідно з новим календарем Православної церкви в Україні згадують святих Кирила та Мефодія – братів-просвітителів, які подарували слов'янським народам писемність. Саме завдяки їм з'явилася абетка, на основі якої будуються українська, російська, болгарська та інші мови.

Святих Кирила та Мефодія вважають покровителями учнів, студентів, вчителів та всіх, хто пов'язаний з наукою та знаннями. Їм моляться про допомогу у навчанні, просять мудрості та здатності легше засвоювати нові знання.

У народному календарі цей день відомий як Мокій Мокрий — на честь святого Мокія Амфіпольського, пам'ять якого також вшановують сьогодні. Назва свята з'явилася невипадково: у цей час часто йдуть дощі.

З датою пов'язано чимало традицій та повір'їв – вважається, що день треба провести у колі близьких та, по можливості, зібратися за спільним столом.

Можна займатися домашніми справами: прибиранням, пранням, господарським клопотом. Ця дата також вдала для спокійних розлучень та завершення стосунків без сварок та взаємних образ.

У церкві цього дня немає суворих заборон, проте віруючим радять уникати сварок, злих слів, заздрощів, жадібності та байдужості до чужої біди. Не вітаються образи, грубість та відмова у допомозі.

За народними повір'ями, на Мокія Мокрого намагаються не турбувати землю – робота в полі чи на городі може спричинити град і занапастити врожай. Також у цей день не радять розпочинати нові справи, якщо старі ще не завершені, — інакше всі плани можуть піти навперейми.

Серед інших заборон дня є такі: не варто робити великих покупок – речі швидко зіпсуються чи зазнають збитків; не можна перераховувати гроші без необхідності – це до фінансових втрат; не радять призначати заручини чи весілля — можливий розлад.

Наші предки також вважали, що Мокій Мокрий — не найкращий час для різких змін та ризикованих рішень.

