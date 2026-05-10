Церковный праздник 10 мая: три суровых запрета в этот день

10 мая православные верующие чествуют одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа апостола Симона Зилота. Также в этот день вспоминают святителя Симона Киево-Печерского и чествуют Киево-Братскую икону Божией Матери, которую считают одной из самых древних и уважаемых святынь Киева. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 10 мая. Фото из открытых источников

Церковный праздник 10 мая

По библейским преданиям, именно в доме Симона Зилота в Кане Галилейской Иисус совершил свое первое чудо и превратил воду в вино. После этого Симон стал одним из последователей Христа и посвятил жизнь проповеди христианства. Считается, что апостол погиб мученической смертью за веру.

Особое место в этот день занимает и Киево-Братская икона Божией Матери. По легенде, святыня чудом спаслась во время татарского нападения в 17 веке и приплыла по Днепру к киевскому Подолу, где ее впоследствии перенесли в Братский монастырь.

Что нельзя делать сегодня

В народной традиции 10 мая считается днем духовного очищения и внутреннего покоя. Вот почему существует несколько важных запретов.

— Сегодня нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на земле. По поверьям, это может нарушить гармонию и навлечь неудачи.

— Запрещено заключать важные финансовые соглашения или подписывать контракты. В народе верили, что апостол Симон "испытывает сердца", поэтому любые нечестные намерения могут обернуться проблемами.

— Еще один строгий запрет сегодня приходится на ссоры, злословие и обиды. Считается, что день памяти Симона Зилота следует провести без конфликтов, сосредоточившись на добрых делах и молитве.

Именины 10 мая

Сегодня имена празднуют Симеон, Семен, Василий, Кирилл, Лаврентий, Таисия и Сидор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год, который показывает главные церковные праздники.

Также "Комментарии" писали о том, была ли у Иисуса Христа бабушка. Что о ней известно и как ее звали.