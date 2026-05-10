Церковный праздник 10 мая: три суровых запрета в этот день

Slava Kot
10 мая православные верующие чествуют одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа апостола Симона Зилота. Также в этот день вспоминают святителя Симона Киево-Печерского и чествуют Киево-Братскую икону Божией Матери, которую считают одной из самых древних и уважаемых святынь Киева. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
По библейским преданиям, именно в доме Симона Зилота в Кане Галилейской Иисус совершил свое первое чудо и превратил воду в вино. После этого Симон стал одним из последователей Христа и посвятил жизнь проповеди христианства. Считается, что апостол погиб мученической смертью за веру.
Особое место в этот день занимает и Киево-Братская икона Божией Матери. По легенде, святыня чудом спаслась во время татарского нападения в 17 веке и приплыла по Днепру к киевскому Подолу, где ее впоследствии перенесли в Братский монастырь.
В народной традиции 10 мая считается днем духовного очищения и внутреннего покоя. Вот почему существует несколько важных запретов.
Сегодня имена празднуют Симеон, Семен, Василий, Кирилл, Лаврентий, Таисия и Сидор.
