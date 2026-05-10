Церковне свято 10 травня: три суворі заборони цього дня

10 травня православні віряни вшановують одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа апостола Симона Зилота. Також цього дня згадують святителя Симона Києво-Печерського та вшановують Києво-Братську ікону Божої Матері, яку вважають однією з найдавніших і найшанованіших святинь Києва. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 10 травня

За біблійними переказами, саме в домі Симона Зилота в Кані Галілейській Ісус здійснив своє перше чудо та перетворив воду на вино. Після цього Симон став одним з послідовників Христа та присвятив життя проповідуванню християнства. Вважається, що апостол загинув мученицькою смертю за віру.

Особливе місце цього дня займає і Києво-Братська ікона Божої Матері. За легендою, святиня дивом врятувалася під час татарського нападу у 17 столітті та припливла Дніпром до київського Подолу, де її згодом перенесли до Братського монастиря.

Що не можна робити сьогодні

У народній традиції 10 травня вважається днем духовного очищення та внутрішнього спокою. Саме тому існує кілька важливих заборон.

- Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на землі. За повір’ями, це може порушити гармонію та накликати невдачі.

- Заборонено укладати важливі фінансові угоди чи підписувати контракти. У народі вірили, що апостол Симон "випробовує серця", тому будь-які нечесні наміри можуть обернутися проблемами.

- Ще одна сувора заборона сьогодні припадає на сварки, лихослів’я та образи. Вважається, що день пам’яті Симона Зилота потрібно провести без конфліктів, зосередившись на добрих справах і молитві.

Іменини 10 травня

Сьогодні імени святкують Симеон, Семен, Василь, Кирило, Лаврентій, Таїсія та Сидір.

