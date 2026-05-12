Яке церковне свято 12 травня: найсильніша прикмета дня

12 травня за новим церковним календарем православні вшановують святителя Єпифанія, єпископа Кіпрського. Крім того, цього дня тезоіменитство відзначає Єпифаній – Блаженніший Митрополит Київський та всієї України.

Прикмети 12 травня. Фото: з відкритих джерел

Святителю Єпифанію, єпископу Кіпрському, моляться про зцілення від хвороб, захист від бід та допомоги у життєвих справах, особливо пов'язаних із посівами та господарством.

У народі день називають Єпіфановим, або Рябінівкою на той час якраз зацвітає горобина. Наші предки вважали це дерево сильним оберегом: його садили біля будинку, щоб захистити житло від пожеж, нечистої сили та нещасть.

Згідно з повір'ями, в цей день важливо бути щедрим можна допомогти грішми, їжею або доброю справою. Щоб привернути кохання і удачу в життя, радять одягнути що-небудь червоного кольору, а незаміжнім дівчатам треба підійти до горобини і попросити у неї доброго нареченого та щасливу долю.

Особливе місце в народних традиціях займають водяні латаття, яким приписують здатність захищати від хвороб та злих сил. Однак приносити їх додому не радять: це може спричинити лихо на господарство та худобу.

У Єпіфанів день треба приділити увагу дому та сім'ї: можна готувати, наводити лад. Також можна принести додому гілочку горобини як оберіг.

Цього дня церква не схвалює сварки, заздрість, лайку, жадібність, не можна відмовляти у допомозі, бажати іншим зла весь негатив повернеться назад.

За народними повір'ями, в Єпіфанів день намагаються уникати всього, що може спричинити біди. Серед головних заборон дня такі: не радять брати без потреби гострі предмети – можна поранитися; краще триматися подалі від вогню, щоб уникнути опіків та неприємностей; не варто залишати брудний посуд і безлад у будинку – це притягує невдачі; не рекомендується давати чи брати гроші у борг – до фінансових втрат.

Найсильнішою прикметою дня вважається правило нікому не розповідати про задумане: у народі вірять, що тоді удача відвернеться, а мрії так і не здійсняться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 11 травня: три головні заборони дня.