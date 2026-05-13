Яке церковне свято 13 травня: три суворі заборони дня

13 травня згідно з новим церковним календарем ПЦУ вшановують преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського та Овручського — святого, який віддав життя за християнську віру.

До святого Макарія у день його пам'яті віруючі звертаються з молитвами про одужання, просять захистити від бід, допомогти ухвалити важливі рішення.

У народному календарі цей день відомий як Ликерія-комарниця, Ликерія-гречаниця (на честь мучениці Гликерії). Такі назви з'явилися не випадково: саме в цей час починають з'являтися комарі та мошки, а також починають сіяти гречку.

З Ликерією-комарницею пов'язано чимало цікавих звичаїв і повір'їв. Вважається, що сьогодні особливо важливо навести порядок у домі та позбутися непотрібних речей — і в житті з'явиться місце для удачі та змін на краще.

Також 13 травня заведено збирати лікувальні трави. Говорять, що все, посіяне сьогодні, дасть щедрий урожай.

У православне свято сьогодні, як і будь-якого іншого дня, церква закликає уникати сварок, злих слів, заздрощів та образ. День радять провести спокійно, без конфліктів та важких думок.

У народі на Лукерію-комарницю існують свої заборони: не варто позичати речі чи гроші – можна віддати удачу та достаток; забороняється влаштовувати весілля та вінчання — спілка буде недовговічною, а також; не рекомендується робити великі покупки – до фінансових втрат.

Серед незвичайних повір'їв є і особлива прикмета, пов'язана з комарами. Вважається, що не можна вбивати комарів до літнього сонцестояння – замість одного з'явиться ще більше.

У народі на Лукерію-комарницю уважно спостерігають за комарами, птахами та погодою – за ними судять, яким буде літо та врожай: комарячі рої кружляють у повітрі – хороша погода протримається до посіву жита; немає комарів — до кінця весни дощів не буде; великі комарі з'явилися – рік обіцяє бути вдалим; птахи співають аж до світанку — скоро підуть дощі; ластівки та стрижі низько літають — до швидкого потепління; ранкові бджоли активно вилітають – день буде сонячним; дощ на Ликерію — до вологого та похмурого літа.

