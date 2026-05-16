Какой церковный праздник 16 мая: что сделать в этот день, чтобы в доме водились деньги

16 мая по новому календарю ПЦУ вспоминают преподобного Феодора Освященного, а в народной традиции праздник известен как Федор Житник. С ним связывали молитвы о здоровье, урожае и благополучии в доме, а также строгие запреты и важные приметы, которые, по поверьям, могли повлиять на весь год.

В православный праздник 16 мая обращаются к преподобному Феодору Освященному с молитвами о здоровье и исцелении. Считается, что святой поддерживает людей в сложных бытовых ситуациях. Отдельно к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае и благополучии в доме.

В народной традиции день получил название Федор Житник и тесно связан с сельскохозяйственными работами. По народным приметам, сегодня последний срок для посева яровых культур, поэтому день и получил название "житник", от слова "жито".

По обычаю в этот день наводят порядок в огороде: убирают сорняки, пропалывают грядки, в целом день считается благоприятным для садовых и полевых работ. Также приметы советуют приготовить гречневую, ячменную или пшенную кашу, чтобы задобрить домового и привлечь достаток и благополучие в дом. По поверьям, иначе домовой обидится и дом останется без защиты.

День благоприятен для планирования семейных дел, включая подготовку к свадьбам и будущей семейной жизни.

В народе 16 мая считался непростым днем с "тяжелой энергетикой". Сегодня не советуют устраивать шумные застолья и надевать одежду красного цвета это может "спугнуть" удачу.

По погоде этого дня предказывали лето, осень и ближайшие дни. Если сегодня припекает солнце лето будет теплым и благоприятным. Слышен гром можно ждать богатого урожая зерновых. Зацветает рябина тепло окончательно установилось. Отцвела черемуха холодов больше не будет. Цветет сирень летом будет много ягод и грибов. Наблюдают за водоемами: появились листья кувшинок заморозков больше не ожидается.

