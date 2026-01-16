Яке церковне свято 16 січня: звичаї дня та головні заборони

16 січня за новим церковним календарем в Україні вшановують вериги апостола Петра. Цього дня згадують про силу віри та духовну стійкість.

Прикмети 16 січня. Фото: з відкритих джерел

У це свято віруючі звертаються з молитвами зцілити від різних хвороб та допомогти у життєвих складних ситуаціях. Також Петра шанують як покровителя худоби та тварин.

У народному календарі день називається Петро-напівкорм — у давнину вважалося, що до цього часу запаси корму для худоби підходять до середини. Тому за звичаєм сьогодні потрібно провести ревізію засіків круп, зерна, борошна. Крім цього, потрібно подбати і про свійських тварин – добре нагодувати, прибрати після них.

Цього дня можна робити прибирання в будинку та в коморах – старанна праця 16 січня принесе успіх та достаток на весь рік. Також на Петра-напівкорми господині намагаються приготувати щось особливе — вареники, пиріжки або іншу випічку, щоб у будинку весь рік був достаток та смачна їжа.

У свято 16 січня церква закликає відмовитися від лінощів, жадібності, заздрощів, злих помислів. Не слід лаятись, підвищувати голос, поганословити, поширювати плітки, відмовляти у допомозі.

Згідно з народними прикметами, у день Петра-напівкорму заборонено ображати свійських тварин — це може призвести до хвороб та втрат. Постарайтеся не брати до рук гострі та ріжучі предмети – є ризик отримати травму. Лінуватися і ухилятися від роботи теж не рекомендується.

Особливу обережність потрібно виявити на водоймищах — у цю пору зазвичай починає ламатися лід, тому рибалкам слід по можливості не ризикувати.

Прикмети 16 січня говорять про погоду на найближчі місяці і навіть майбутнє літо. Якщо чистий та ясний місяць на небі – морози міцнішають. Сніг йде весь день — теж до морозу, зате влітку буде вдалою рибалка. Північний вітер – до холодів. Кури стоять на одній нозі – до швидкого морозу. Кроти вилазять із нір — до холодного травня.

У цей день хмарна погода тримається у цей день. Кажуть, яка погода 16 січня такою ж буде і в березні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 15 січня: головні прикмети та замкнені дні.



