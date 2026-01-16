Какой церковный праздник 16 января: обычаи дня и главные запреты

16 января по новому церковному календарю в Украине почитают вериги апостола Петра. В этот день вспоминают о силе веры и духовной стойкости.

Приметы 16 января. Фото: из открытых источников

В этот праздник верующие обращаются с молитвами исцелить от разных болезней и помочь в житейских сложных ситуациях. Также Петра почитают как покровителя домашнего скота и животных.

В народном календаре день называется Петр-полукорм – в старину считалось, что к этому времени запасы корма для скотины подходят к середине. Поэтому по обычаю сегодня нужно провести ревизию закромов круп, зерна, муки. Кроме этого, нужно позаботиться и о домашних животных – хорошо накормить, убрать после них.

В этот день можно делать уборку в доме и в кладовых – усердный труд 16 января принесет успех и достаток на весь год. Также на Петра-полукорма хозяйки стараются приготовить что-нибудь особенное — вареники, пирожки или другую выпечку, чтобы в доме весь год был достаток и вкусная еда.

В праздник 16 января церковь призывает отказаться от лени, жадности, зависти, злых помыслов. Не следует ругаться, повышать голос, сквернословить, распространять сплетни, отказывать в помощи.

Согласно народным приметам, в день Петра-полукорма запрещено обижать домашних животных — это может привести к болезням и потерям. Постарайтесь не брать в руки острые и режущие предметы — есть риск получить травму. Лениться и уклоняться от работы тоже не рекомендуется.

Особую осторожность нужно проявить на водоемах — в эту пору обычно начинает ломаться лед, поэтому рыбакам следует по возможности не рисковать.

Приметы 16 января говорят о погоде на ближайшие месяцы и даже о будущем лете. Если чистый и ясный месяц на небе — морозы будут крепчать. Снег идет весь день – тоже к морозу, но зато летом будет удачной рыбалка. Северный ветер – к холодам. Куры стоят на одной ноге — к скорому морозу. Кроты вылезают из нор — к холодному маю.

Метель в этот день обещает ненастное и холодное лето. Говорят, какая погода стоит 16 января такой же будет и в марте.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 15 января: главные приметы и заперты дня.



