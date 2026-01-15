Церковный праздник 15 января: главные приметы и заперты дня

15 января в Православной церкви Украины чтят преподобного Павла Фивейского.

Приметы 15 января.

В молитвах к преподобному Павлу Фивейскому верующие просят душевного и телесного здоровья, защиты от болезней, сглаза, искушений.

В народе день называют Павловым, а также Днем колдунов — по поверьям, именно сегодня колдуны могут передавать свои способности ученикам и проверять их на людях. Поэтому в этот день стараются по возможности реже выходить из дома — можно делать уборку, стирать, готовить. По примете, чтобы защититься от порчи, перед выходом из дома полагается трижды постучать по дереву и плюнуть через левое плечо — то же делают, возвращаясь обратно.

В старину, чтобы защититься от нечистой силы, женщины пекли круглый пирог, освящали его в церкви и делили по кусочку между всеми членами семьи — он был как оберег. Павлов день считается также благоприятным для венчаний и свадеб — говорят, что супружеская жизнь будет долгой, счастливой и крепкой.

15 января священнослужители предостерегают от ссор, сквернословия, нельзя жадничать, завидовать, отказывать в помощи, лениться и отчаиваться.

Важно в этот день соблюдать осторожность и избегать конфликтов.

Есть и другие народные запреты: нельзя выходить из дома голодным — это к болезням; не следует принимать подарки от малознакомых людей и не подбирать предметы на улице, особенно на перекрёстках; не стоит гулять в незнакомых местах в одиночестве — есть риск заблудиться; не советуют рассказывать о своих успехах и планах — удача покинет.

Кроме того, день считается неблагоприятным для путешествий и деловых начинаний. В народе верят: все, что в Павлов день потеряно или нарушено, уже никогда не вернется.

Говорят, если ночью на небе яркие звезды — будет мороз, а если тусклые — оттепель.

