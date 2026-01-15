Церковне свято 15 січня: головні прикмети та замкнені дні

15 січня у Православній церкві України вшановують преподобного Павла Фівейського.

Прикмети 15 січня. Фото: з відкритих джерел

У молитвах до преподобного Павла Фівейського віруючі просять душевного та тілесного здоров'я, захисту від хвороб, пристріту, спокус.

У народі день називають Павловим, а також Днем чаклунів – за повір'ями, саме сьогодні чаклуни можуть передавати свої здібності учням та перевіряти їх на людях. Тому в цей день намагаються якомога рідше виходити з дому — можна робити прибирання, прати, готувати. За прикметою, щоб захиститися від псування, перед виходом з будинку потрібно тричі постукати по дереву і плюнути через ліве плече — те саме роблять, повертаючись назад.

За старих часів, щоб захиститися від нечистої сили, жінки пекли круглий пиріг, освячували його в церкві і ділили по шматочку між усіма членами сім'ї — він був як оберег. Павлов день вважається також сприятливим для вінчання і весіль — кажуть, що подружнє життя буде довгим, щасливим і міцним.

15 січня священнослужителі застерігають від сварок, лихослів'я, не можна скупитися, заздрити, відмовляти у допомозі, лінуватися і зневірятися.

Важливо в цей день бути обережними і уникати конфліктів.

Є й інші народні заборони: не можна виходити з дому голодним – це до хвороб; не слід приймати подарунки від малознайомих людей та не підбирати предмети на вулиці, особливо на перехрестях; не варто гуляти в незнайомих місцях на самоті — є ризик заблукати; не радять розповідати про свої успіхи та плани — успіх залишить.

Крім того, день вважається несприятливим для подорожей та ділових починань. У народі вірять: усе, що у Павлів день втрачено чи порушено, вже ніколи не повернеться.

Кажуть, якщо вночі на небі яскраві зірки – буде мороз, а якщо тьмяні – відлига.

