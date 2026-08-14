Яке церковне свято 14 серпня: три головні заборони цього дня

14 серпня за новим православним календарем церква згадує перенесення мощів преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, — одного із засновників українського чернецтва. Цього ж дня святкують передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, яке відкриває підготовку до одного з головних Богородичних свят.

Прикмети 14 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день прозвали Михей-Тиховій — на честь пророка Міхея, покровителя дому, вдів і сиріт, пам'ять святого також відзначається сьогодні.

На той час завершується літня жнива. За старих часів громада намагалася допомогти закінчити господарські справи тим, кому це давалося особливо важко, — людям похилого віку, вдовам і сиротам.

День вважається сприятливим для сватання: якраз завершується двотижневий Успенський пост. Цей час прийнято проводити час із сім'єю – це допомагає зберегти спокій та лад у будинку. Оскільки Міхей вважається покровителем житла, до нього звертаються з молитвою про набуття власного будинку.

Народні заборони багато в чому перегукуються із церковними. Під забороною — сварки та крик, які, за повір'ям, здатні позбавити будинок добробуту. Не рекомендується давати і позичати — це загрожує втратою фінансового благополуччя, а також вживати алкоголь — за повір'ям, пристрасть ризикує перетворитися на звичку, якої складно позбутися.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою. Якщо яскраво-червоний світанок – до швидких дощів та вітру. День видався погожим та безвітряним — осінь буде сухою. Вітер тихий і спокійний — осінь пройде без клопоту, стрімкий і рвучкий — чекай на негоду.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 13 серпня: що треба було зробити цього дня, щоб захистити будинок від усього недоброго.



