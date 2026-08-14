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Какой церковный праздник 14 августа: три главных запрета этого дня

В народе этот день прозвали Михей-Тиховей - в честь пророка Михея

14 августа 2026, 06:35
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Кравцев Сергей

14 августа по новому православному календарю церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, — одного из основателей украинского монашества. В этот же день отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, которое открывает подготовку к одному из главных Богородичных праздников.

Какой церковный праздник 14 августа: три главных запрета этого дня

Приметы 14 августа. Фото: из открытых источников

В народе этот день прозвали Михей-Тиховей – в честь пророка Михея, покровителя дома, вдов и сирот, память святого также совершается сегодня.

К этому времени завершается летняя страда. В старину община старалась помочь закончить хозяйственные дела тем, кому это давалось особенно тяжело, — пожилым людям, вдовам и сиротам. 

День считается благоприятным для сватовства: как раз завершается двухнедельный Успенский пост. Это время принято проводить время с семьей – это помогает сохранить покой и лад в доме. Поскольку Михей считается покровителем жилища, к нему обращаются с молитвой о обретении собственного дома.

Народные запреты во многом перекликаются с церковными. Под запретом — ссоры и крик, которые, по поверью, способны лишить дом благополучия. Не рекомендуется давать и брать в долг – это грозит потерей финансового благополучия, а также употреблять алкоголь — по поверью, пристрастие рискует превратиться в привычку, от которой сложно избавиться.

По погоде в этот день судили о том, какими будут ближайшие дни, осень и даже зима. Если ярко-красный рассвет – к скорым дождям и ветру. День выдался погожим и безветренным — осень будет сухой. Ветер тихий и спокойный — осень пройдет без хлопот, стремительный и порывистый — жди ненастья.

Если в этот день начнется сильная гроза – будет дождливый сентябрь и ненастная осень.

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