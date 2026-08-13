Церковный праздник 13 августа: что нужно сделать сегодня, чтобы защитить дом от всего недоброго

13 августа в православном календаре Украины — день памяти преподобного Максима Исповедника, богослова и мыслителя, который до конца отстаивал свои убеждения даже под угрозой расправы. Церковь вспоминает его духовный подвиг особыми богослужениями.

Приметы 13 августа. Фото: из открытых источников

В народе 13 августа называют Максимов день, или Максим-исповедник. Считается, что в этот день нужно попросить прощения за старые обиды и самому отпустить чужие — иначе, по поверью, они камнем будут лежать на душе до самой смерти.

Еще одна традиция — генеральная уборка. Следует навести порядок в хозяйственных постройках — погребах, чуланах, амбарах и на чердаках. Чтобы защитить дом от скверны, проводят особый обряд: с иконой в руках обходят жилище, а по углам раскладывают веточки чертополоха. По народному поверью, это помогает защитить дом и его обитателей от всего недоброго.

Незамужним девушкам в этот день советуют нарядиться в обновки: говорят, что та, кто проведет день в старой одежде, ещё долго не выйдет замуж.

Продолжается Успенский пост: постящиеся воздерживаются от продуктов животного происхождения, алкоголя и увеселений.

Особенно важно в этот день избегать ссор и конфликтов с родственниками, не стоит ворошить неприятные события прошлого, чтобы не вернуть в жизнь негатив. Под запретом и алкоголь – это сулит крупные расходы в будущем.

Согласно поверьям, погода в этот день подсказывает, какими будут осень и зима. Если сильный ветер – к дождливому сентябрю. Тихо и безветренно — впереди затяжное ненастье, которое продержится не меньше недели. На березе появились желтые листья — скоро наступят заморозки. Жаркий день — к морозной зиме, прохладный — к теплой. Если ночью кричит сова — к перемене погоды.

С этим днем также связывают начало листопада, если в этот день полетят журавли — скоро грянут морозы, а если не полетят — зима будет поздней.

Отдельная примета касается урожая: если в лесу уже много грибов, на следующий год стоит ждать хорошего урожая хлеба.

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