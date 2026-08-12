Какой церковный праздник 12 августа: какая примета в этот день сулит короткое бабье лето

12 августа по новому церковному календарю православные вспоминают мучеников Фотия и Аникиту.

Приметы 12 августа. Фото: из открытых источников

В народе 12 августа называли Фотяй Поветенный. Название связано со словом "поветь" — так называют нежилую хозяйственную пристройку, где хранят корм для скота, инструменты, упряжь и другие необходимые вещи. В этот день в старину было принято наводить там порядок и готовить хозяйство к зиме.

Сегодня эту традицию можно адаптировать к современным условиям: стоит разобрать кладовку, гараж, сарай или другое место, где хранятся инструменты, сезонные вещи и запасы. Заодно полезно проверить, все ли исправно и что пора убрать или подготовить к холодам.

На Фотия начинают собирать облепиху — из ягод делают варенье, напитки и настои. Облепиху считали особенно полезной и называли "золотом осени".

С Фотеем Поветенным связано и несколько поверий. Девушкам, которые хотят выйти замуж, советуют обязательно зайти в церковь — иначе, по поверью, замужество придется долго ждать. Также говорят, что если девушка перед сном положит под подушку белый платок, то в эту ночь во сне сможет увидеть будущего жениха.

По народным поверьям, Фотю Поветенного нужно провести спокойно, без шумных застолий со здоровьем. Не советуют назначать на этот день сватовство и свадьбу.

Наши предки по погоде и поведению животных пытались определить, каким будет ближайшее время и чего ждать от бабьего лета. Утром появился первый иней — урожай озимых, лука и чеснока будет хорошим. Если много росы с утра — ближайшая неделя будет ясной. Теплая и ясная погода — осенью будет много грибов, особенно белых. Небо пасмурное — на продолжительное бабье лето рассчитывать не стоит. Кошка долго умывается — скоро потеплеет. Лягушки громко квакают — к дождю.

Если в этот день пошел дождь, то бабье лето будет коротким.

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