logo_ukra

BTC/USD

63752

ETH/USD

1884.77

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Яке церковне свято 12 серпня: яка прикмета цього дня обіцяє коротке бабине літо
commentss НОВИНИ Всі новини

Яке церковне свято 12 серпня: яка прикмета цього дня обіцяє коротке бабине літо

У народі 12 серпня називали Фотя Повітковий

12 серпня 2026, 06:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

12 серпня за новим церковним календарем православні згадують мучеників Фотія та Анікіту.

Яке церковне свято 12 серпня: яка прикмета цього дня обіцяє коротке бабине літо

Прикмети 12 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі 12 серпня називали Фотя Повітковий. Назва пов’язана зі словом "повітка" — так називають нежитлову господарську прибудову, де зберігають корм для худоби, інструменти, упряж та інші необхідні речі. У цей день у давнину було заведено наводити там порядок і готувати господарство до зими.

Сьогодні цю традицію можна адаптувати до сучасних умов: варто розібрати комору, гараж, сарай чи інше місце, де зберігаються інструменти, сезонні речі та запаси. Заодно корисно перевірити, чи все справно і що настав час прибрати або підготувати до холодів.

На Фотія починають збирати обліпиху – з ягід роблять варення, напої та настої. Обліпиху вважали особливо корисною та називали "золотом осені".

З Фотеєм Повітним пов'язано й кілька повір'їв. Дівчатам, які хочуть вийти заміж, радять обов'язково зайти до церкви – інакше, за повір'ям, заміжжя доведеться довго чекати. Також кажуть, що якщо дівчина перед сном покладе під подушку білу хустку, то цієї ночі уві сні зможе побачити майбутнього нареченого.

За народними повір'ями, Фотю Повітенного потрібно провести спокійно, без галасливих застіль зі здоров'ям. Не радять призначати на цей день сватання та весілля.

Наші пращури по погоді та поведінці тварин намагалися визначити, яким буде найближчий час і чого чекати від бабиного літа. Вранці з'явився перший іній – урожай озимих, цибулі та часнику буде добрим. Якщо багато роси вранці — найближчий тиждень буде ясним. Тепла та ясна погода – восени буде багато грибів, особливо білих. Небо похмуре – на тривале бабине літо розраховувати не варто. Кішка довго вмивається – скоро потеплішає. Жаби голосно квакають – до дощу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 11 серпня: чому цього дня не можна пити.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини