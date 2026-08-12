Яке церковне свято 12 серпня: яка прикмета цього дня обіцяє коротке бабине літо

12 серпня за новим церковним календарем православні згадують мучеників Фотія та Анікіту.

Прикмети 12 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі 12 серпня називали Фотя Повітковий. Назва пов’язана зі словом "повітка" — так називають нежитлову господарську прибудову, де зберігають корм для худоби, інструменти, упряж та інші необхідні речі. У цей день у давнину було заведено наводити там порядок і готувати господарство до зими.

Сьогодні цю традицію можна адаптувати до сучасних умов: варто розібрати комору, гараж, сарай чи інше місце, де зберігаються інструменти, сезонні речі та запаси. Заодно корисно перевірити, чи все справно і що настав час прибрати або підготувати до холодів.

На Фотія починають збирати обліпиху – з ягід роблять варення, напої та настої. Обліпиху вважали особливо корисною та називали "золотом осені".

З Фотеєм Повітним пов'язано й кілька повір'їв. Дівчатам, які хочуть вийти заміж, радять обов'язково зайти до церкви – інакше, за повір'ям, заміжжя доведеться довго чекати. Також кажуть, що якщо дівчина перед сном покладе під подушку білу хустку, то цієї ночі уві сні зможе побачити майбутнього нареченого.

За народними повір'ями, Фотю Повітенного потрібно провести спокійно, без галасливих застіль зі здоров'ям. Не радять призначати на цей день сватання та весілля.

Наші пращури по погоді та поведінці тварин намагалися визначити, яким буде найближчий час і чого чекати від бабиного літа. Вранці з'явився перший іній – урожай озимих, цибулі та часнику буде добрим. Якщо багато роси вранці — найближчий тиждень буде ясним. Тепла та ясна погода – восени буде багато грибів, особливо білих. Небо похмуре – на тривале бабине літо розраховувати не варто. Кішка довго вмивається – скоро потеплішає. Жаби голосно квакають – до дощу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

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