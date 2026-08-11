Какой церковный праздник 11 августа: почему в этот день нельзя пить

11 августа православные верующие в Украине вспоминают Федора и Василия Киево-Печерских, преподобномучеников. В народе этот день называют Федор-Василий и связывают с ним немало поверий — от погодных примет до особых правил для дома и хозяйства.

Приметы 11 августа. Фото: из открытых источников

Особое внимание в этот день уделяют домашним животным — питомцев нужно хорошо накормить, вычесать и при необходимости подлечить, а встретив на улице бездомную кошку или собаку, то по возможности стоит помочь им водой, едой или временным укрытием.

В этот день церковь, как и всегда, призывает следить за своими словами и поступками: не ругаться, не сплетничать, не завидовать, не желать другим зла и не отказывать в помощи человеку, который действительно в ней нуждается. Также не стоит выяснять отношения с близкими — лучше решить спор спокойно, не доводя его до серьезной ссоры.

Тем, кто соблюдает Успенский пост, важно помнить, что он продолжается до Успения Пресвятой Богородицы — в этот период верующие воздерживаются от продуктов животного происхождения и стараются проводить дни спокойнее, уделяя больше внимания молитве и добрым делам.

С народными поверьями Федора-Василия также связаны несколько запретов. Наши предки старались не устраивать шумных застолий и гуляний — веселье в этот день может обернуться болезнями и безденежьем. Особенно остерегаются алкоголя — верят, что в этот день души умерших могут прийти в мир живых и наказать человека за пьянство.

Не советуют идти без необходимости на болота и в незнакомые лесные места, говорят, что там могут появиться таинственные огоньки — якобы это души погибших и утопленников. Также по легенде сегодня можно встретить возле леса или кладбища белого коня, который ищет своего погибшего хозяина – это плохой знак.

Самая яркая примета дня: если в лесу орехов много, а грибов почти нет, зима будет суровой и морозной.

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