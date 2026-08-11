Яке церковне свято 11 серпня: чому цього дня не можна пити

11 серпня православні віруючі в Україні згадують Федора та Василя Києво-Печерських, преподобномучеників. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде погодною — у цей день вшановується пам'ять свята.

Прикмети 11 серпня. Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу у цей день приділяють домашнім тваринам — вихованців потрібно добре нагодувати, вичісати і при необхідності підлікувати, а зустрівши на вулиці бездомну кішку або собаку, то, по можливості, варто допомогти їм водою, їжею або тимчасовим укриттям.

Цього дня церква, як і завжди, закликає стежити за своїми словами та вчинками: не лаятися, не пліткувати, не заздрити, не бажати іншим зла і не відмовляти у допомозі людині, яка справді її потребує. Також не варто з'ясовувати стосунки з близькими – краще вирішити суперечку спокійно, не доводячи її до серйозної сварки.

Тим, хто дотримується Успенського посту, важливо пам'ятати, що він продовжується до Успіння Пресвятої Богородиці — у цей період віруючі утримуються від продуктів тваринного походження і намагаються проводити дні спокійніше, приділяючи більше уваги молитві та добрим справам.

З народними повір'ями Федора-Василя також пов'язано кілька заборон. Наші пращури помітили, що наші пращури в цей день спостерігали за журавлями. Особливо остерігаються алкоголю – вірять, що у цей день душі померлих можуть прийти у світ живих та покарати людину за пияцтво.

Не радять іти без потреби на болота та у незнайомі лісові місця, кажуть, що там можуть з'явитися таємничі вогники – нібито це душі загиблих та потопельників. Також за легендою сьогодні можна зустріти біля лісу чи цвинтаря білого коня, який шукає свого загиблого господаря – це поганий знак.

Найяскравіша прикмета дня: якщо у лісі горіхів багато, а грибів майже немає, зима буде суворою та морозною.

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