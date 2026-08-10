Какой церковный праздник10 августа: что в этот день считается хорошим знаком

10 августа по новому церковному календарю православная церковь в Украине вспоминает святого мученика Лаврентия. С этим днем связаны давние народные традиции, приметы и определенные запреты, которых старались придерживаться наши предки.

Приметы 10 августа. Фото: из открытых источников

В народе 10 августа называют Лаврентьевым днем, Лаврентием Зоречником — название связано с особенно красивыми рассветами и закатами, которые в это время часто окрашивают небо в алые и багровые оттенки.

С рассветом в этот день связана интересная примета: говорят, что, если первые солнечные лучи коснутся лица, человек получит силу, здоровье и красоту. Поэтому сегодня хорошо выйти из дома пораньше и встретить восход.

День считается подходящим для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, а также для завершения домашних и сельскохозяйственных дел. В это время готовят дом к холодам: если погода позволяет, на солнце выносят перины, подушки и одеяла, проветривают и просушивают.

Встреча с черным или белым котом в этот день считается хорошим знаком, но животное нужно обязательно приласкать и накормить. Черный кот, вопреки привычным суевериям, в Лаврентьев день помогает избавиться от нынешних неприятностей, а белый сулит удачу, счастье и финансовое благополучие в будущем.

В Лаврентьев день стараются следить не только за поступками, но и за словами и мыслями. Церковь осуждает сквернословие, ссоры, сплетни, клевету, зависть и жадность. Не стоит повышать голос, вступать в конфликты, спорить и выяснять отношения — день советуют провести спокойно, избегая всего, что может причинить вред другим.

Продолжается Успенский пост, поэтому соблюдающим его запрещены продукты животного происхождения.

Согласно народным поверьям, 10 августа нельзя лениться и долго лежать в постели — безделье на Лаврентия может привести к финансовым проблемам и даже нищете. Не рекомендуется рассказывать окружающим о своих планах, мечтах и будущих начинаниях. Есть и особый запрет на рукоделие: в этот день не шьют и ничего не пришивают, чтобы символически не "пришить" к себе чужие проблемы, беды и невзгоды.

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