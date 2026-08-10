Яке церковне свято 10 серпня: що в цей день вважається добрим знаком

10 серпня за новим церковним календарем православна церква в Україні згадує святого мученика Лаврентія. З цим днем пов'язані давні народні традиції, прикмети та певні заборони, яких намагалися дотримуватись наші предки.

Прикмети 10 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі 10 серпня називають Лаврентіївим днем, Лаврентієм Зорівником — ця назва пов’язана з особливо красивими світанками та заходами сонця, які в цей час часто забарвлюють небо в багряні й червоні відтінки.

Удень у цей день пов'язана цікава прикмета: кажуть, що якщо перші сонячні промені торкнуться обличчя, людина отримає силу, здоров'я та красу. Тому сьогодні добре вийти з дому раніше і зустріти схід.

День вважається придатним для подорожей, паломництв, поїздок за місто та відряджень, а також для завершення домашніх та сільськогосподарських справ. У цей час готують будинок до холодів: якщо погода дозволяє, на сонці виносять перини, подушки та ковдри, провітрюють та просушують.

Зустріч із чорним чи білим котом у цей день вважається хорошим знаком, але тварину потрібно обов'язково приголубити та нагодувати. Чорний кіт, всупереч звичним забобонам, у Лаврентьєв день допомагає позбутися нинішніх неприємностей, а білий обіцяє удачу, щастя та фінансове благополуччя в майбутньому.

У Лаврентьєв день намагаються стежити не лише за вчинками, а й за словами та думками. Церква засуджує лихослів'я, сварки, плітки, наклеп, заздрість і жадібність. Не варто підвищувати голос, вступати в конфлікти, сперечатися та з'ясовувати стосунки – день радять провести спокійно, уникаючи всього, що може завдати шкоди іншим.

Триває Успенський піст, тому його заборонені продукти тваринного походження.

Згідно з народними повір'ями, 10 серпня не можна лінуватися і довго лежати в ліжку — неробство на Лаврентія може призвести до фінансових проблем і навіть злиднів. Не рекомендується розповідати оточуючим про свої плани, мрії та майбутні починання. Є й особлива заборона на рукоділля: у цей день не шиють і нічого не пришивають, щоби символічно не "пришити" до себе чужі проблеми, біди та негаразди.

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