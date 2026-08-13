Церковне свято 13 серпня: що треба зробити сьогодні, щоб захистити будинок від усього недоброго

13 серпня у православному календарі України – день пам'яті преподобного Максима Сповідника, богослова та мислителя, який до кінця відстоював свої переконання навіть під загрозою розправи. Церква згадує його духовний подвиг особливими богослужіннями.

Прикмети 13 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі 13 серпня називають Максимовим днем, або Максим-сповідник. Вважається, що цього дня потрібно попросити вибачення за старі образи й самому пробачити чужі — інакше, за повір’ям, вони каменем лежатимуть на душі аж до самої смерті.

Ще одна традиція — генеральне прибирання. Слід навести лад у господарських спорудах — льохах, коморах, коморах і на горищах. Щоб захистити будинок від скверни, проводять особливий обряд: з іконою в руках обходять житло, а по кутах розкладають гілочки будяка. За народним повір'ям, це допомагає захистити будинок та його мешканців від усього недоброго.

Незаміжнім дівчатам цього дня радять вбратися в обновки: кажуть, що та, хто проведе день у старому одязі, ще довго не вийде заміж.

Триває Успенський піст: ті, хто постить, утримуються від продуктів тваринного походження, алкоголю та розваг.

Особливо важливо у цей день уникати сварок та конфліктів із родичами, не варто ворушити неприємні події минулого, щоб не повернути у життя негатив. Під забороною і алкоголь – це обіцяє великі витрати на майбутнє.

Згідно з повір'ям, погода у цей день підказує, якими будуть осінь та зима. Якщо сильний вітер – до дощового вересня. Тихо і безвітряно — попереду затяжна негода, яка протримається не менше тижня. На березі з'явилося жовте листя — незабаром настануть заморозки. Спекотний день – до морозної зими, прохолодний – до теплої. Якщо вночі кричить сова – до зміни погоди.

З цього дня також пов'язують початок листопада, якщо у цей день полетять журавлі — скоро грянуть морози, а якщо не полетять — зима буде пізнішою.

Окрема прикмета стосується врожаю: якщо в лісі вже багато грибів, наступного року варто чекати на хороший урожай хліба.

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