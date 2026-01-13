Яке церковне свято 13 січня: що важливо зробити, щоб рік був щедрим

13 січня згідно з новим календарем Православної церкви України згадують двох мучеників – Єрмила та Стратоніка Сінгідонських, які мешкали у III-IV століттях.

Прикмети 13 січня. Фото: із відкритих джерел

У молитвах до мучеників Єрмила та Стратоніка просять духовної стійкості, мудрості та сил, щоб подолати випробування, які посилає життя.

У народі день прозвали Єрмілов і рекомендують провести його вдома, уникаючи далеких поїздок, оскільки зазвичай починаються сильні морози.

Особливу увагу в Єрмілів день потрібно приділити кішкам та собакам. У народі вірять, що кішка має захисну і цілющу силу. За старих часів, якщо в будинку був хворий, його садили на те місце, де найчастіше лежить кішка — нібито так людина швидше видужає. Також вважається, що якщо кішка ненадовго полежить у дитячій колисці, то віджене нечисту силу, а дитина краще спатиме.

Є цього дня і ще одна особлива прикмета: вважається, що сьогодні обов'язково треба допомогти комусь сім разів – тоді людині попрощається сім гріхів.

13 січня відзначають також незвичайне свято – Старий Новий рік. З ним також пов'язано низку прикмет. Наприклад, зустрічати свято потрібно за гарно накритим столом та у гарному настрої — тоді весь рік буде щасливим. Якщо зустрінеш свято в новому одязі — весь рік добре одягатимешся, а отримати гроші в цей день вважається провісником великого прибутку.

За старим стилем сьогодні — Щедрий вечір, а на столі обов'язково має стояти щедра кутя.

У церковне свято 13 січня церква не схвалює лінь, жадібність, помста та відмова у допомозі. Не слід сваритися, поганословити, заздрити, ображати будь-кого.

У народі в цей день суворо заборонено завдавати шкоди тваринам, особливо кішкам — згідно з легендою, під час ув'язнення мученика Єрмила втішала кішка, яка допомогла йому перенести страждання. Тому святого вважають покровителем кішок, а образа тварини – це тяжка провина, що обіцяє біди.

Сьогодні не можна віддавати гроші – це обіцяє збитки, перераховувати дрібницю теж не рекомендується – до сліз.

Також спостерігають у цей день і за поведінкою кішок, які також були до певної міри "синоптиками": кішка лиже лапки — день буде ясним і сонячним, катається по підлозі — чекай відлигу, треться спиною об стіну — до негоди, а якщо вмивається — чекай на гостей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 12 січня: головна традиція та прикмета дня.



