Какой церковный праздник 12 января: главная традиция и примета дня
Какой церковный праздник 12 января: главная традиция и примета дня

В старину Татьянин день называли также Татьяной Крещенской - праздник совпадал с крещенскими днями

12 января 2026, 06:30
Автор:
Кравцев Сергей

12 января по новому календарю Православной украинской церкви вспоминают святую Татиану Римскую.

Какой церковный праздник 12 января: главная традиция и примета дня

Приметы 12 января. Фото: из открытых источников

В православном мире Татиану Римскую считают покровительницей женщин, поэтому ее просят в молитвах о здоровье, семье и детях.

В старину Татьянин день называли также Татьяной Крещенской — праздник совпадал с крещенскими днями. Еще одно название — Бабий кут, особое место в избе у печи, куда имели доступ только женщины.

Главная традиция дня — выпечка хлеба или каравая, который следует разделить между всеми членами семьи. Кроме того, можно наводить порядок в доме, чистить кастрюли, заниматься готовкой. Также принято выбивать пыль из дорожек и ковров — считается, что это приносит благополучие в дом.

По поверьям, сегодня следует до заката нужно совершить добрый поступок — подать милостыню, помочь нуждающимся, покормить птиц и бездомных животных. Говорят, что тогда добро вернется стократным размером, а святая Татиана поможет исполнить заветное желание.

В праздник 12 января категорически запрещается сквернословить, завидовать, проявлять жадность, мстить, а также отказывать в помощи.

Народные приметы дня запрещают ругаться и даже мирно выяснять отношения. Также нельзя употреблять алкоголь — считалось, что пьяного по запаху найдет нечисть и принесет беду. Не разрешается выбрасывать мусор, чтобы вместе с ним не потерять удачу.

В Татьянин день наши предки следили за погодой, поведением животных и птиц, чтобы предсказать урожай, здоровье и будущие события. Если снег идет – к дождливому и ненастному лету. Метель началась — урожай на полях будет скудным. Собаки воют — ударят сильные морозы. Синицы летают над деревьями — погода ухудшится.

Самая яркая примета дня: если на Татьяну морозно и ясно, то урожай будет богатым.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 11 января: три суровых запрета в этот день.




