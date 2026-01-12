Яке церковне свято 12 січня: головна традиція та прикмета дня

12 січня за новим календарем Православної української церкви згадують святу Тетяну Римську.

Прикмети 12 січня. Фото: із відкритих джерел

У православному світі Тетяну Римську вважають покровителькою жінок, тому її просять у молитвах про здоров'я, сім'ю та дітей.

У давні часи Тетянин день називали також Тетяною Хрещенською — свято збігалося з хрещенськими днями. Ще одна назва — Бабин кут, особливе місце у хаті біля печі, куди мали доступ лише жінки.

Головна традиція дня – випічка хліба чи короваю, який слід розділити між усіма членами сім'ї. Крім того, можна наводити лад у будинку, чистити каструлі, займатися приготуванням. Також прийнято вибивати пил із доріжок та килимів – вважається, що це приносить добробут у будинок.

За повір'ями, сьогодні слід до заходу сонця потрібно зробити добрий вчинок — подати милостиню, допомогти нужденним, погодувати птахів і безпритульних тварин. Говорять, що тоді добро повернеться стократним розміром, а свята Татіана допоможе виконати заповітне бажання.

У свято 12 січня категорично забороняється поганословити, заздрити, виявляти жадібність, мстити, а також відмовляти у допомозі.

Народні прикмети дня забороняють лаятись і навіть мирно з'ясовувати стосунки. Також не можна вживати алкоголь — вважалося, що п'яного за запахом знайде погань і принесе лихо. Не дозволяється викидати сміття, щоб разом із ним не втратити успіх.

Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури слідкують за погодою. Якщо сніг йде – до дощового та негоду. Завірюха почалася — урожай на полях буде мізерним. Собаки виють – вдарять сильні морози. Синиці літають над деревами – погода погіршиться.

Найяскравіша прикмета дня: якщо на Тетяну морозно та ясно, то врожай буде багатим.

