Какой церковный праздник 13 января: что важно сделать, чтобы год был щедрым

13 января согласно новому календарю Православной церкви Украины вспоминают двух мучеников – Ермила и Стратоника Сингидонских, которые жили в III-IV веках.

В молитвах к мученикам Ермилу и Стратонику просят духовной стойкости, мудрости и сил, чтобы преодолеть испытания, которые посылает жизнь.

В народе день прозвали Ермилов и рекомендуют провести его дома, избегая дальних поездок, так как обычно в это время начинаются сильные морозы.

Особое внимание в Ермилов день нужно уделить кошкам и собакам. В народе верят, что кошка обладает защитной и целительной силой. В старину, если в доме был больной, его сажали на то место, где чаще всего лежит кошка — якобы так человек скорее выздоровеет. Также считается, что если кошка ненадолго полежит в детской колыбели, то отгонит нечистую силу, а ребенок будет лучше спать.

Есть в этот день и еще одна особая примета: считается, что сегодня обязательно нужно помочь кому-то семь раз — тогда человеку простится семь грехов.

13 января отмечают также необычный праздник — Старый Новый год. С ним также связано ряд примет. Например, встречать праздник нужно за красиво накрытым столом и в хорошем настроении — тогда весь год будет счастливым. Если встретишь праздник в новой одежде — весь год будешь хорошо одеваться, а получить деньги в этот день считается предвестием большой прибыли.

По старому стилю сегодня — Щедрый вечер, а на столе обязательно должна стоять щедрая кутья.

В церковный праздник 13 января церковь не одобряет лень, жадность, месть и отказ в помощи. Не следует ссориться, сквернословить, завидовать, обижать кого-либо.

В народе в этот день строго-настрого запрещено причинять вред животным, особенно кошкам — согласно легенде, во время заточения мученика Ермила утешала кошка, которая помогла ему перенести страдания. Поэтому святого считают покровителем кошек, а обида животного – это тяжкий проступок, сулящий беды.

Сегодня нельзя отдавать деньги – это сулит убытки, пересчитывать мелочь тоже не рекомендуется — к слезам.

Также наблюдают в этот день и за поведением кошек, которые также были в некотором роде "синоптиками": кошка лижет лапки — день будет ясным и солнечным, катается по полу — жди оттепель, трется спиной о стену — к ненастью, а если умывается — жди гостей.

