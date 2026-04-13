Яке церковне свято 13 квітня: що не можна робити після Великодня

13 квітня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять священномученика Артемона. Цього ж дня відзначається Світлий понеділок – початок Світлого тижня, особливого періоду радості після святкування Воскресіння Христового.

Цього дня православні віруючі звертаються з молитвами до священномученика Артемона – просять захисту від зла, зміцнення віри, душевної стійкості, а також здоров'я для себе та близьких, особливо дітей.

Кожен день Світлого тижня у народі має свою традиційну назву та особливе значення: понеділок — Поливаний; вівторок — Купальниця; середа — Градова або Хороводниця; четвер — Навський, або Пасха мертвих; п'ятниця — Прощений день; субота — Світла субота.

Згідно з традицією, у кожен із цих днів існують свої звичаї та правила поведінки, які підкреслюють особливу атмосферу великодньої радості та духовного оновлення.

У Світлий понеділок прийнято відвідувати храм, відвідувати рідних та близьких, обмінюватись великодніми яйцями та пригощати один одного святковими стравами.

У народній традиції день пов'язаний із пробудженням природи, його нерідко називають Фомаїда Медуниця – на честь мучениці Фомаїди та однойменної рослини. У цей час за старих часів вирушали до лісу за медуницею (легочницею), яку вважали особливо цілющою: її використовували від кашлю та застуди, заварювали настої та додавали в їжу.

Також збирали молодий щавель – з нього готували весняні страви, такі як зелений борщ та салати. Вважалося, що перша зелень після зими надає сили та допомагає відновити організм.

Особливе місце посідають звичаї поливального понеділка. Цього дня існує веселий обряд: дівчат обливають водою, бажаючи їм краси, здоров'я та щасливої долі. Вважається, що такий знак обіцяє швидке одруження.

Суворої заборони на працю у Світлу седмицю немає, але цей день треба постаратися присвятити молитві, добрим справам та спілкуванню з близькими, уникаючи важкої та суєтної роботи.

З народної точки зору цей день вважався непростим для важливих починань та рішень. Існують певні застереження та заборони: не можна сваритися з близькими – це до тривалих конфліктів та втрати гармонії у сім'ї; не слід вирушати в далеку дорогу — шлях може виявитися складним; не варто робити великих покупок — вважається, що такі придбання можуть бути невдалими; не можна перераховувати гроші на столі – до фінансових втрат; не слід одягати чужі речі — можна "перейняти" чужі проблеми.

