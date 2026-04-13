Какой церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать после Пасхи

13 апреля по новому церковному календарю православные чтят память священномученика Артемона. В этот же день отмечается Светлый понедельник – начало Светлой седмицы, особого периода радости после празднования Воскресения Христова.

Приметы 13 апреля. Фото: из открытых источников

В этот день православные верующие обращаются с молитвами к священномученику Артемону — просят защиты от зла, укрепления веры, душевной стойкости, а также здоровья для себя и близких, особенно детей.

Каждый день Светлой седмицы в народе имеет свое традиционное название и особый смысл: понедельник — Поливальный; вторник — Купальница; среда — Градовая или Хороводница; четверг — Навский, или Пасха мертвых; пятница — Прощеный день; суббота — Светлая суббота.

Согласно традиции, в каждый из этих дней существуют свои обычаи и правила поведения, которые подчеркивают особую атмосферу пасхальной радости и духовного обновления.

В Светлый понедельник принято посещать храм, навещать родных и близких, обмениваться пасхальными яйцами и угощать друг друга праздничными блюдами.

В народной традиции день связан с пробуждением природы, его нередко называют Фомаида Медуница — в честь мученицы Фомаиды и одноименного растения. В это время в старину отправлялись в лес за медуницей (легочницей), которую считали особенно целебной: ее использовали от кашля и простуды, заваривали настои и добавляли в пищу.

Также собирали молодой щавель — из него готовили весенние блюда, такие как зеленый борщ и салаты. Считалось, что первая зелень после зимы придает силы и помогает восстановить организм.

Особое место занимают обычаи Поливального понедельника. В этот день существует веселый обряд: девушек обливают водой, желая им красоты, здоровья и счастливой судьбы. Считается, что такой знак сулит скорое замужество.

Строгого запрета на труд в Светлую седмицу нет, но этот день нужно постараться посвятить молитве, добрым делам и общению с близкими, избегая тяжелой и суетной работы.

С народной точки зрения этот день считался непростым для важных начинаний и решений. Существуют определенные предостережения и запреты: нельзя ссориться с близкими — это к длительным конфликтам и потере гармонии в семье; не следует отправляться в дальнюю дорогу — путь может оказаться сложным; не стоит делать крупных покупок — считается, что такие приобретения могут быть неудачными; нельзя пересчитывать деньги на столе — к финансовым потерям; не следует надевать чужие вещи — можно "перенять" чужие проблемы.

