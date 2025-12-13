Яке церковне свято 13 грудня: цього дня в жодному разі не можна порушувати одну заборону

13 грудня за новим церковним календарем в Україні згадують мучеників Євстратія, Євгенія, Оксентія, Ореста та Мардарія, які загинули за віру у ІІІ-ІV століттях.

Прикмети 13 грудня. Фото: з відкритих джерел

У молитві до святих Євстратія, Євгена, Оксентія, Ореста та Мардарія віруючі звертаються з проханнями зміцнити дух і віру, дати спокою для серця, а також сил долати життєві випробування.

У народі день називають Євстратієв день, але є й інша назва — "Відьмині посиденьки". Наші пращури вірили, що відьми саме зараз особливо активні, підстерігають людей біля порога і намагаються проникнути в будинок.

Тому 13 грудня радять не виходити з дому пізно ввечері, а особливо – йти до лісу. День рекомендують присвятити домашнім клопотам та підготовці до Різдва.

У свято 13 грудня священнослужителі закликають уникати лихослів'я, лайки, заздрощів, лінощів та брехні, не відмовляти у допомозі та милостині, а тим, хто постить, — не порушувати правила Різдвяного посту.

У народі є свої заборони: не радять залишати віник біля входу – щоб нечисть не "заміла" сонце; не підмітають і не миють підлогу — можна "вимости" успіх і достаток; не піднімають нічого із землі – річ може нести чужий негатив чи хворобу.

Також у цей день в жодному разі не можна порушувати одну заборону: сьогодні суворо забороняється лаятись і поганословити — вважається, що в іншому випадку відьма може "впасти на голову", обрушити важкий предмет або "нагородити" хворобами спини та суглобів.

Сьогодні природа нагадує, якою буде зима, урожай і навіть весь наступний рік. Тож якщо сьогодні випав сніг — лежатиме до квітня. Небо прояснилося і мороз – до багатого врожаю. Хмари швидко йдуть – почнуться холоди. Сороки, галки чи горобці ходять снігом — потепління близько.

Найзагадковіша прикмета дня: якщо дим із труби крутиться вихором, ніби його хтось штовхає, отже, в хаті ховається відьма. Спокійний рівний дим — погань обходить житло стороною.

