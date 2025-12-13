Какой церковный праздник 13 декабря: в этот день ни в коем случае нельзя нарушать один запрет

13 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, которые погибли за веру в III-IV веках.

В молитве к святым Евстратию, Евгению, Авксентию, Оресту и Мардарию верующие обращаются с просьбами укрепить дух и веру, дать спокойствия для сердца, а также сил преодолевать жизненные испытания.

В народе день называют Евстратиев день, но есть и другое название — "Ведьмины посиделки". Наши предки верили, что ведьмы именно сейчас особенно активны, подстерегают людей у порога и пытаются проникнуть в дом.

Поэтому 13 декабря советуют не выходить из дома поздно вечером, а особенно — идти в лес. День рекомендуют посвятить домашним хлопотам и подготовке к Рождеству.

В праздник 13 декабря священнослужители призывают избегать сквернословия, ругани, зависти, лени и лжи, не отказывать в помощи и милостыне, а тем, кто постится, — не нарушать правила Рождественского поста.

В народе есть свои запреты: не советуют оставлять веник у входа — чтобы нечисть не "замела" солнце; не подметают и не моют пол — можно "вымести" удачу и достаток; не поднимают ничего с земли — вещь может нести чужой негатив или болезнь.

Также в этот день ни в коем случае нельзя нарушать один запрет: сегодня строго запрещается ругаться и сквернословить — считается, что в иной случае ведьма может "упасть на голову", обрушить тяжелый предмет или "наградить" болезнями спины и суставов.

Сегодня природа подсказывает, какой будет зима, урожай и даже весь следующий год. Так, если сегодня выпал снег — будет лежать до апреля. Небо прояснилось и мороз — к богатому урожаю. Облака быстро идут — начнутся холода. Сороки, галки или воробьи ходят по снегу — потепление близко.

Самая загадочная примета дня: если дым из трубы крутится вихрем, будто его кто-то толкает, значит, в доме прячется ведьма. Спокойный ровный дым — нечисть обходит жилище стороной.

