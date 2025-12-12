Церковный праздник 12 декабря: главные приметы и запреты дня

12 декабря по новому церковному календарю чтут святого Спиридона Тримифунтского, который прославился как покровитель нуждающихся и один из наиболее почитаемых чудотворцев.

К святому Спиридону Тримифунтскому верующие обращаются с молитвами о здоровье детей и родителей, просят мира в семье, удачного брака. Считается, что святитель покровительствует несправедливо осужденным, защищает от бедности, тревог и болезней.

В народе праздник называют Спиридонов день, и устраивают себе короткий отдых: тяжелую работу нужно отложить до завтра, а сегодня проветривают дом — чтобы морозный воздух и солнечные лучи выгнали тревоги, болезни и беды. В саду нужно отряхнуть деревья от снега — для хорошего урожая.

По поверьям, чтобы весь год проходил спокойно и благополучно, в Спиридонов день защищают дом от любой нечисти. В старину женщины втыкали в притолоку серп, а мужчины к вечеру оставляли на пороге топор — считалось, что такой оберег отгоняет зло и сохраняет покой в семье.

В народе говорят, что именно 12 декабря можно задать тон всему предстоящему году, поэтому в Спиридонов день и выполняют особые действия. Если все сделать правильно, год обещает быть спокойным и благополучным, а жизнь — идти как по маслу.

В православный праздник 12 декабря церковь напоминает, что ругань, зависть, лень, ложь недопустимы, нельзя отказывать в помощи ближним. Продолжается Рождественский пост — тем, кто придерживается, в этот день полагается придерживаться сухоядения.

По народным представлениям, день считается опасным и имеет ряд запретов: не советуют носить старую одежду – это к нищете и неудачам; не следует отправляться в дальнюю дорогу — если есть возможность, то лучше перенести, а если перенести нельзя, то следует помолиться перед выездом; запрещено отказывать в милостыне — отказ может привести самого человека к нужде.

Также не рекомендуется строить планы или громко рассказывать о новых начинаниях — задумки могут не сбыться.

Главная примета Спиридонова дня: какая погода стоит 12 дней после 12 декабря — такая и будет каждый месяц следующего года.

