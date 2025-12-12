Церковне свято 12 грудня: головні прикмети та заборони дня

12 грудня за новим церковним календарем шанують святого Спиридона Триміфунтського, який прославився як покровитель нужденних і один з найбільш шанованих чудотворців.

Прикмети 12 грудня. Фото: із відкритих джерел

До святого Спиридона Триміфунтського віруючі звертаються з молитвами про здоров'я дітей та батьків, просять миру в сім'ї, вдалого шлюбу. Вважається, що святитель заступається несправедливо засудженим, захищає від бідності, тривог та хвороб.

У народі свято називають Спиридонів день, і влаштовують собі короткий відпочинок: важку роботу треба відкласти до завтра, а сьогодні провітрюють будинок — щоб морозне повітря та сонячне проміння вигнали тривоги, хвороби та біди. У саду потрібно обтрусити дерева від снігу – для гарного врожаю.

За повір'ям, щоб весь рік проходив спокійно та благополучно, у Спиридонів день захищають будинок від будь-якої нечисті. За старих часів жінки встромляли в притолоку серп, а чоловіки до вечора залишали на порозі сокиру — вважалося, що такий оберіг відганяє зло і зберігає спокій у сім'ї.

У народі кажуть, що саме 12 грудня можна задати тон усьому наступному році, тому у Спиридонів день і виконують особливі дії. Якщо все зробити правильно, рік обіцяє бути спокійним та благополучним, а життя – йти як по маслу.

У православне свято 12 грудня церква нагадує, що лайка, заздрість, лінощі, брехня неприпустимі, не можна відмовляти у допомозі ближнім. Триває Різдвяний піст — тим, хто дотримується, у цей день слід дотримуватися сухої їжі.

За народними уявленнями день вважається небезпечним і має низку заборон: не радять носити старий одяг — це до злиднів і невдач; не слід вирушати в далеку дорогу — якщо є можливість, то краще перенести, а якщо перенести не можна, слід помолитися перед виїздом; заборонено відмовляти в милостині — відмова може призвести саму людину до потреби.

Також не рекомендується будувати плани або голосно розповідати про нові починання – задумки можуть не справдитися.

Головна прикмета Спіридонова дня: яка погода стоїть 12 днів після 12 грудня – така і буде щомісяця наступного року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 11 грудня: чому цього дня прийнято запалювати багато свічок у будинку.