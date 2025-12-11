Какой церковный праздник 11 декабря: почему сегодня принято зажигать в доме много свечей

11 декабря в новом календаре украинской православной церкви — день памяти преподобного Никона Печерского, святого, известного своей мудростью и силой молитвы. В народе эту дату связывают с особыми зимними приметами и семейными обычаями.

Приметы 11 декабря. Фото: из открытых источников

К преподобному Никону верующие обращаются с молитвами о здоровье, защите семьи, благополучии и душевном спокойствии. Женщины в Никонов день просят святого о здоровье детей и достатке в доме, мужчины — о поддержке в работе. Старинная поговорка гласит: "Никон стоит у икон" — то есть, святой слышит каждого, кто просит его о помощи.

В народной традиции день называет Никонов и связан с очищением: сегодня наводят порядок в доме, надевают чистую одежду. Нужно постараться, чтобы в доме было больше света, поэтому издавна принято зажигать много свечей и лампад – это своего рода "призыв" для солнца разогнать тьму и защитить от недоброго.

В церковный праздник 11 декабря, как и в другой день, верующим не следует допускать ругани, сквернословия, злости, зависти и мести. Нельзя отказывать в помощи, лениться. Продолжается Рождественский пост — тем, кто его соблюдает, рекомендуется есть блюда с растительным маслом.

По народным приметам, 11 декабря категорически запрещено ссориться: считается, что те, кто бранится, впускают в дом нечистую силу и лишают себя счастья на целый год. Также не советуют брать в руки острые предметы, выносить что-либо из дома или отдавать — вместе с вещами может уйти достаток.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день. Приметы этого дня могут рассказать, какой будет погода в ближайшие дни и будущий урожай. Если на улице плюсовая температура — скоро начнутся заморозки. Если ночью выпал снег — пролежит долго. День холодный, но сухой — к засушливому и жаркому лету. Ветер с юга — будет оттепель.

Наблюдают также за птицами и животными: если птицы летают низко, то погода испортится, а если несколько белок забрались в одно дупло — через день начнутся метели.

